/643329/رسميا-الزمالك-يشكو-عبد-الحفيظ-وقناة-الأهلي-وبلاغ-للنائب-العام

أصدر نادي الزمالك بيانا يكشف فيه عن 6 قرارات هامة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب ، رئيس اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء،لعل أبرزهم شكوى ضد بعض الشخصيات والمؤسسات على رأسها سيد عبدالحفيظ وقناة الأهلي ويرصد دوت الخليج الشكاوي التي جاءت كالتالي:

1 - تقديم شكوى إلى السيد المستشار النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا.

2 - تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي.

3 -تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

4 - تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.

5 - تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق نادي الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.

6 - تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي.

يذكر أن نادي الزمالك أصدر بيانا بعد الأجتماع الطارئ للرد علي المستجدات في الساحة الرياضية ، يأتي هذا بعد أن أصدر النادي الأهلي ثلاث بيانات يرصد فيهم شكوى المارد الأحمر للعديد من الإعلاميين والقنوات الفضائية منها خالد الغندور بقناة الفارس الأبيض.

بيان ناري من الزمالك ردا على شكاوى الاهلي

الزمالك يواجه مياه البحيرة وديا غدا

على جانب أخر يسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.

تشكيل الزمالك في المباراة

حراسة المرمى : أحمد نادر السيد

خط الدفاع : أحمد عيد ، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد زكي

خط الوسط : سيد نيمار، بيسو، حمدي علاء، يوسف أسامة و سيف جعفر.

خط الهجوم : أسامة فيصل.

وشهد شوط المباراة الأول سيطرة كاملة من شباب الزمالك على مجريات الأمور، حيث أضاعوا العديد من الفرص المؤكدة.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجولة الـ28 الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

الجولة الـ29الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.