بمشاركة النني.. آرسنال يخسر أمام تشيلسي بثنائية ودياً

/643325/بمشاركة-النني-آرسنال-يخسر-أمام-تشيلسي-بثنائية-وديا

انتهت أحداث مباراة تشيلسي وآرسنال، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح البلوز، على ملعب الإمارات معقل المدفعجية، في لقاء لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعدادا للموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج أببرز أحداث المباراة بين الفريقين في اللقاء.

تقدم الفريق الضيف تشيلسي في نتيج المباراة في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة، عن طريق كاي هافريتز، وجاء الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة تامي ابرهام، في الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء، ورد آرسنال بالهدف الوحيد له في اللقاء في الدقيقة الـ 69 من المباراة، عن طريق جرانيت شاكا، من خلال ضربة ركنية.

خرج محمد النني في الدقيقة الت 70 من عمر المباراة، بعد هدف التعادل للفريق في اللقاء، ودخول جوزيف ويلوك، في منتصف الملعب، لياتي المدير الفني في المباراة بالعديد من البطاقات، في التبديلات، لمحاولة مشاركة أكبر عدد من لاعبي الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز - هولدنج - ماري - تيرني.

خط الوسط: النني – توماس بارتي - سميث روي.

خط الهجوم: بيبي - لاكازيت - أوباميانج.

تشكيل تشيلسي في المباراة:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: زوما - تشلوباه - روديجير.

خط الوسط: أودوي - كوفاسيتش - لوفتس تشيك - بوليسيتش.

خط الهجوم: زياش - فيرنر - هافيرتز.

أول مباراة لآرسنال

ويبدأ آرسنال مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس المقبل أمام برينتفورد.

وتوجه 30 لاعبًا من آرسنال تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا إلى اسكتلندا لخوض المعسكر التدريبي، الذي سيستمر 5 أيام.

مسيرة محمد النني

مسيرة كبيرة خاضها النني مع عالم الساحرة المستديرة، بدأها بين صفوف ناشئي الأهلي، الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، حيث بدأ مشواره بالفانلة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب، ثم يبدأ رحلة الاحتراف من بوابة بازل السويسري، والذي انتقل منه إلى نادي أرسنال أحد أعرق الأندية الإنجليزية، استطاع خلالها اللاعب التتويج بـ 6 ألقاب، من بنيها 4 مع نادي بازل السويسري.