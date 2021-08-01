بعد طرح البرومو الدعائي..هل تشابه مسلسل«الديب» لياسر جلال مع فيلم «The walfman»

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أثار البرومو الدعائي مسلسل «الديب» الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، حالة من الجدل منذ أن طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي الخاص بالعمل، اذ تعرض لإتهامات النسخ من الأعمال الأجنبية وهو أمر ليس بجديد على أي عمل مصري يحمل فكر مختلف عن الأعمال المعروفة داخل مصر.

دوت الخليج يحسم الجدل المثار حول تشابه فيلم «الديب» مع فيلم «The walfman»

شابه العديد من رواد السوشيال ميديا بين مسلسل «الديب» للفنان ياسر جلال مع فيلم «The walfman» الذي يخوض بطولته النجم العالمي بينيسيو ديل تورو وأنتوني هوبكنز الذي تم انتاجه عام 2010.

تشابه فيلم «The walfman» مع مسلسل «الديب»

كشف الإعلان الدعائي لمسلسل «الديب» عن تحول الفنان ياسر جلال لمستذئب اذ أنه ظهر بشكل مختلف بعدما تخلى عن لحيته تماما، وكان يجلس على كرسي في غرفة مظلمة وفجأة يتحول لون عيناه إلى الأزرق وتتغير معالم جسده ليتحول إلى ذئب، وهو نسخة طبق الأصل لما حدث لبطل فيلم «The walfman» ولكن يتوقع البعض تغير في الأحداث.

قصة فيلم «The walfman»

وتدور أحداث فيلم «The walfman» حول إختفاء شقيق أورنس تالبوت فجأة، ووالعثور عليه قتيلا، فيقرر العودة لمنزل العائلة لاكتشاف السر وراء ذلك، وأثناء عملية البحث يتعرض في مخيم الغجر لعضة من قبل كائن غريب يحوله إلى ذئب عند اكتمال القمر، فيراه الناس خطيرا عليهم ويبدوأ في تعذيبه ونبذه، ولكنه يكتشف الحقيقة ومن وراء قتل شقيقه.

الجدير بالذكر أنه من المقرر عرض مسلسل «الديب» منتصف شهر أغسطس الجاري على منصة Watch it، وهو من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث المسلسل في إطار أكشن تشويقي بوليسي رعب وهو ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات فقط.