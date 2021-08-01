انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور اليوم من 2 حتي 11/ 8 على الادوات المدرسية والأجهزة الكهربائية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كارفور اليوم 2 اغسطس الجاري، على أن تكون سارية حتي يوم 11 من نفس الشهر. وتتضمن العروض لهذا الشهر مختلف الادوات المدرسية، وذلك بمناسبة اقتراب الموسم الدراسي الجديد 2021- 2022, واهتمام أولياء الأمور بتوفير الادوات لأطفالهم. كما تتضمن أيضاً العديد من المنتجات الغذائية المتنوعة، والأجهزة الكهربائية والذكية. ومن المميز احتواء مجلة عروض Carrefour ايضاً، مختلف الملابس والأحذية الجاهزة الحريمي والرجالي، والأدوات المنزلية ولعب الاطفال. كما يصاحب هذا العرض خصم خاص 15% لحاملي بطاقات بنك cib عند الشراء اونلاين.

عروض كارفور Carrefour offer’s 2021

نسرد لكم الآن آخر عروض كارفور مصر، المقدمة مع بداية شهر أغسطس الجاري 2021. والتي تتمثل فيما يلي؛

– مختلف الادوات المدرسية، الشنط المدرسية، وزمزمية المياه، وبوكس حفظ طعام وغيره من أدوات المدارس الهامة.

– مستلزمات المصايف ولعب الاطفال.

– الادوات المنزلية المختلفة، منها؛ الترابيزات والكراسي والفاظات.

– الأجهزة اللوحية الذكية، مثل؛ لاب توب، شاشة سمارت، اجهزة الالعاب (game’s).

– أنواع اللحوم ولوازم الطبخ.

– المنتجات الغذائية الأساسية.

مجلة عروض هايبر كارفور

الآن يمكنك متابعة مجلة عروض كارفور 2021, والتي تتضمن كتالوج صور يتضمن شكل المنتج، وعرض السعر الخاص به قبل وبعد التخفيض. وكما أشرنا سابقاً أنه يمكنك الشراء اونلاين والاستفادة من خصم 15% من خلال بطاقات بنك cib، وذلك تشجعياً من كارفور لعملاءة بالحفاظ على نظام التباعد الاجتماعي، في ظل الظروف الراهنة. وللمزيد يمكن الاتصال على؛ 16061. أو دخول رابط موقع كارفور الرسمي. وجدير بالذكر أيضاً أنه يمكنك تحميل تطبيق كارفور للاندرويد، أو تحميل التطبيق للايفون، للاستمتاع بعروض وخصومات ماي كلوب، حيث يتم الاشتراك من خلال تحميل التطبيق، بعدها يمكن الاستفادة بالعروض الحصرية لأعضاء myclub. والان تعرف على مجلة العروض، وهي؛



