”معلومات الوزراء”: القاهرة تتقدم 96 مركزا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تقدم القاهرة 96 مركزا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021، حيث جاءت في المركز 208 في مؤشر مدن الإبداع عام 2021 من بين 500 مدينة حول العالم.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره اليوم /الأحد/ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان (القاهرة 96 مركزا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021).

وأشار المركز إلى أن الإسكندرية احتلت المركز الـ272 في المؤشر ذاته، في حين جاءت العاصمة اليابانية طوكيو في صدارة الترتيب، يليها كل من بوسطن ونيويورك الأمريكيتين، وذلك طبقًا لمؤشر مدن الإبداع الصادر عن وكالة الابتكار "توثينك ناو" (2THINKNOW)، والذي أصبح أعلى مقياس لتصنيف المدن من حيث الابتكار في مختلف المجالات.

ويستند المؤشر في قياسه لإبداع المدن إلى 162 مؤشرا فرعيا.. وبحسب المؤشر فالقاهرة الأولى في أفريقيا، والإسكندرية الثانية، وتليهما في المركز الثالث مدينة كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا.