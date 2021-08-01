النشرة المرورية.. سيولة بوسط البلد وزحام بالبحر الأعظم وكوبرى العاشر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية عبير بسيونى، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل عند محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى شارع الجيش عند منطقة شارع سوريا، وأعلى كوبرى ستانلى للمتجه إلى مناطق سبورتنج.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع عبدالسلام عارف للقادم من شارع الجيش ومتجه إلى ميدان مشعل، وفى محافظة بورسعيد فى شارع محمد على للقادم من المنطقة الحرة ومتجه لمنطقة الأبوجى، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ومحور 26 يوليو الحركة المرورية فيها متوسطة وأقل من متوسطة، ناصحا بعدم تغيير أى مسارات.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام أعلى محور صفط للقادم من شارع ثروت ومتجه للطريق الدائرى، ناصحا بسلوك محور أحمد عرابى فى هذا التوقيت، مشيرا كذلك إلى وجود بعض الأحجام فى شارع البحر الأعظم للمتجه إلى المنيب ناصحا بسلوك شارع ربيع الجيزى فى هذا التوقيت.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت إلى وجود بعض الأحجام فى شارع النزهة للمتجه إلى طريق النصر وعباس العقاد، مشيرا إلى أن شارع صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر.

ولفت صابر إلى أن كوبرى العاشر يشهد بعض الأحجام للقادم من مناطق الفسطاط ومتجه إلى مناطق أثر النبى ومحور الكورنيش، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أن كافة مناطق وسط المدينة تعمل بشكل مرض وطبيعى.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.