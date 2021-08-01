جدة - نرمين السيد - أشاد الأزهر الشريف بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء فى القضاء على البؤر الإرهابية، واقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية؛ وذلك بعد أن وجهت القوات المسلحة عددا من الضربات المتلاحقة للعناصر الإرهابية خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل 89 إرهابيا بشمال سيناء.





وجدد الأزهر فى بيانه، اليوم الأحد، دعوته إلى ضرورة مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم؛ فكريا وعسكريا، مؤكدا أن هذه الجماعات تخلت عن كل معانى الرحمة والإنسانية، وعمدت على تشويه صورة الإسلام، مشددا على أن الإسلام برئ مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من قتل وسفك للدماء البريئة وترويع للآمنين.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر أبطالنا شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيا الله – عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهر يشيد ببسالة القوات المسلحة فى القضاء على بؤر الإرهاب وينعى الشهداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.