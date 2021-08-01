/643320/عاجل-تغيير-موعد-مباراة-مصر-وألمانيا-في-ربع-نهائي-أولمبياد-طوكيو-2020

أعلن أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد، ورئيس بعثة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، عن تغيير موعد مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام نظيره منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي، والمقرر إقامتها بعد غدٍ، الثلاثاء.

تغير موعد مباراة منتخب اليد في ربع نهائي الاولمبياد

ويستعرض دوت الخليج الموعد الجديد لمواجهة منتخب اليد أمام المانيا في الدور ربع النهائي من اولمبياد طوكيو 2020:

تغير موعد مباراة مصر وألمانيا في ربع نهائي كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020، لتقام يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرًا بدلًا من العاشرة صباحًا.

مشوار تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي

ضمت قائمة مصر في دور المدجموعات، كل من المنتخبات التالية: البرتغال، والدنمارك، والسويد، واليابان، والبحرين.

بدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/30.

ثم خسر في ثاني مبارياته، أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27.

وعاد منتخب اليد للإنتصارات من جديد، بعدما فاز على منتخب اليابان بنتيجة 33/29، في المباراة الثالثة له بالمسابقة.

وحقق الفوز على منتخب السويد، في رابع مبارياته بالأولمبياد، وانتهت المباراة بنتيجة 27/22، لصالح الفراعنة.

ثم اختتم منتخب اليد مبارياته في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج احتل منتخبنا الوطني لكرة اليد وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، حيث جاء في صدارة المجموعة منتخب الدنمارك برصيد 10 نقاط.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تعد تلك المرة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.