/643317/سكينة-سلامة-وزير-الشباب-يتعامل-مع-واحد-من-أخطر-الملفات-ونجح-في-ادارته-باقتدار

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، إن وزارة الشباب والرياضة ، نجحت في وضع العديد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في حماية الشباب من الوقوع في براثن الافكار الهدامة والمتطرفة .

واوضحت سلامة ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أثبت بالدليل القاطع ان لديه رؤية واستيراتيحية مختلفة في التعامل مع ملف الشباب ، باعتباره واحد من أهم الملفات التي تلقي اهتمام كبيرا من القيادة السياسية ، مؤكدة ان الوزارة وضعت خطة تعتمد على تمكين الشباب (سياسياً، علمياً وثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً، مهارياً وإبداعياً، صحياً ورياضياً وخلقيا".

سكينة سلامة: وزير الشباب يتعامل مع واحد من أخطر الملفات ونجح في ادارته باقتدار

وأشادت بالإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2014-2021 ، حيث بلغت البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية 5376 ، بإجمالي مايقرب من 107 مليون مستفيد من النشء والشباب، ومتوسط فرص مشاركة النشء والشباب سنوياً بلغت 15.000.000 فرصة مشاركة مع مراعاة عامل تكرار المشاركة،.

وأكدت ان برلمان الشباب الذي تشرف عليه الوزارة ، وبرنامج محاكاة الحياة السياسية المصرية «نموذج محاكاة مجلس الشيوخ» تحت شعار «كن قياديًا.. كن مؤثرً دليل قوي علي حرص الوزارة علي فتح أفق أوسع للشباب والعمل علي تمكينهم سياسيا وثقافيا .

واضافت ان وزير الرياضة يثبت دائما ايمانه بحماية الشباب ، وهذا ما دلل عليه بالواقع العملي خلال اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب ، وإعلان وزارته تحمل مبلغ يصل قيمته الي 700 ألف جنيه ، مديونية علي مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية لدي وزارة الاوقاف ، نظير شراء الاهالي قطعة ارض لاقامة مركز شباب عليها حيث تعهد الوزير بأن الوزارة لا يمكن أن تتخلي عن الشباب وستساعدهم في سداد باقي المستحقات المالية .

وأشارت إلي ان وزير الشباب يتعامل مع واحد من أخطر الملفات واهمها علي الاطلاق ، خاصة ان مصر مجتمع شاب، حيث تشير الاحصائيات الي أن من 60 إلى 65 % شباب في المجتمع المصري. مؤكدة ان الوزير نجح في ادارة الملف خاصة أن الدولة تمتلك قدرات كبيرة جدا اهمها الدعم المطلق من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب .