كواليس جديدة في حريق سطبل عنتر بمصر القديمة «صور»

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شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة، منذ قليل، حريق هائل في سطبل عنتر أعلى الطريق الدائري بدون أى خسائر في الأرواح أو إصابات

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق سطبل عنتر

مخالفات بالقرب من الدائري

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب مخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم الدفع بـ 7سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات أى إصابات بشرية.

ومن جانبه قال مصدر أمنى فى واقعة حريق سطبل عنتر:« إن منطقة إسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة شهدت حريقا في هيش بنادي طلائع الفرسان امتد إلى ثلاثة عشش من الطوب الأبيض ومغسلة وسقف خشبي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، إن الحماية المدنية دفعت بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة عليها.

محافظ القاهرة

وفي سياق أخر تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أعمال التطوير التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية، بحي مصر القديمة، بعد إزالة المساكن العشوائية منها.

وأشار عبد العال، إلى أنه تم إزالة 800 عقار، ونقل حوالي 3000 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1، 2، 3) المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.