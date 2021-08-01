/643313/ننشر-خطاب-الصفقة-الجديدة-بين-الأهلي-وبيراميدز-مستند

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لنادي بيراميدز يطلب فيه إجراء صفقة تبادلية مالية بخصوص الثنائي رمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وقيمة المستحقات المالية للناديين بالتبادل بين الصفقتين.

وحصل دوت الخليج على نسخة من خطاب المارد الأحمر المرسل لنادي بيراميدز بتاريخ 13/ 7 من الشهر الماضي والذي جاء كالتالي:

"في إطار حرص النادي الأهلي الدائم على دعم وتقوية العلاقات الودية مع جميع الأندية المحلية والخارجية بما يحافظ على الأهداف المشتركة ويدعم أهداف كرة القدم النبيلة".

ننشر خطاب الصفقة الجديدة بين الأهلي وبيراميدز «مستند»

وتابع الأهلي في خطابة: "وبالإشارة إلى الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 13 يوليو 2021 والمتضمن أحقية الأهلي في الحصول على مقابل حق رعاية اللاعب رمضان صبحي عن كل قسط يتم سداده إلى صفوف ناديكم الموقر عن انتقال اللاعب من صفوف نادي هدرسفيلد تاون".

وواصل الأهلي في خطابة : "وحيث أن النادي الأهلي كان وسيظل ملتزمًا بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية وفقًا للعقود المبرمة ومنها ما أشرتم إليه في خطابكم الوارد بتاريخ 17 يوليو 2021 من استحقاق ناديكم في الحصول على مبلغ مليوني جنيه كحوافز إضافية نتيجة انتقال أفشة إلى صفوف الأهلي من بيراميدز في موسم 2019-2020".

وطلب الأهلي : "فإننا نقترح عليكم إجراء مقاصة بين إجمالي المبلغ المقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حق رعاية اللاعب رمضان صبحي ومبلغ الحوافز الإضافية الوارد في عقد أفشة".

وأختتم: "وإذ نقدر لكم حرصكم على تسوية المقاصة بين الناديين وفقا لما تقره اللوائح والعقود المبرمة".

خالد الغندور يكشف موقف إنضمام رمضان صبحي لنادي الزمالك

ونفى خالد الغندور كل ماتردد عن توقيع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب خوض اللاعب منافسات أولمبياد طوكيو2020 مع المنتخب الأولمبي والذي ودعتها الفراعنة من ثمن النهائي، ويكشف دوت الخليج التفاصيل.

خالد الغندور يكشف موقف إنضمام رمضان صبحي لنادي الزمالك

وكتب خالد الغندور عبر الفيس بوك : " كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحي للزمالك غير صحيح نهائيا و لا اللاعب مضي و لا حصل تفاوض مع بيراميدز من الاساس".