/643312/جدول-منافسات المصريين فجر-وصباح-الإثنين في-أولمبياد-طوكيو-2020

تقام فعاليات العديد من المصريين، غدا الإثنين، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وأبرزها ألعاب القوى والرماية والغطس.

ويستعرض دوت الخليج مواعيد جميع منافسات المصريين، غدا الإثنين، في أولمبياد طوكيو 2020:

جدول مشاركة اللاعبين المصريين غدا الإثنين

2:37 فجرا: تقام منافسات الـ (كانوي كاياك)، لتصفيات 200 متر فردي سيدات- سما أحمد.

3:30 فجرا: تقام منافسات الـ (ألعاب قوى)، لتصفيات رمي المطرقة- مصطفى الجمل .

5:21 فجرا: تقام منافسات الـ (مصارعة حرة)، في الدور ثمن النهائي- إيناس خورشيد، وتقابل الألمانية آنا كارمن.

4:30 فجرا: تقام منافسات الـ (رماية) لتصفيات سباق بندقية 50م - أسامة محمد.

8:00 صباحا: تقام منافسات الـ (الغطس)، لسباق تمهيدي 3 متر متحرك- مهاب مهيمن.

12:30 ظهرا: منافسات الـ (سباحة توقيعية) تمهيدي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.