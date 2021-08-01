/643311/تردد-قناة-الشارقة-الرياضية-hd-لمتابعة-الأحداث-الرياضية

يبحث الكثير من عشاق الرياضة المصرية والعربية عن تردد قناة الشارقة الرياضية hd لمتابعة الأحداث الرياضية المختلفة منها منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج التردد.

تردد قناة الشارقة الرياضية hd

وتنقل قناة الشارقة الرياضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الساحة الدولية والعربية والإماراتية ، منها بطولات كأس العالم في مختلف اللعبات ، بجانب متابعة منافسات أولمبياد طوكيو2020، ويمكنك إستقبال تردد قناة الشارقة الرياضية hd.

التردد :11012

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : ⅚

منافس منتخب اليد في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

يواجه منتخب اليد في حالة تاهله إلى الدور نصف النهائي الفائز من منتخبي فرنسا والبحرين، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

مشوار تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي

ضمت قائمة مصر في دور المدجموعات، كل من المنتخبات التالية: البرتغال، والدنمارك، والسويد، واليابان، والبحرين.

بدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/30.

ثم خسر في ثاني مبارياته، أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27.

وعاد منتخب اليد للإنتصارات من جديد، بعدما فاز على منتخب اليابان بنتيجة 33/29، في المباراة الثالثة له بالمسابقة.

وحقق الفوز على منتخب السويد، في رابع مبارياته بالأولمبياد، وانتهت المباراة بنتيجة 27/22، لصالح الفراعنة.

ثم اختتم منتخب اليد مبارياته في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج احتل منتخبنا الوطني لكرة اليد وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، حيث جاء في صدارة المجموعة منتخب الدنمارك برصيد 10 نقاط.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تعد تلك المرة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.