/643308/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-هائل-بمخالفات-في-مصر-القديمة

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من السيطرة على سي حريق بمخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مخالفات بالطريق الدائرى وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب مخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات أى إصابات بشرية.

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