/643303/عايزة-حقوقها-الشرعية-سيدة-تتهم-زوجها-بمحاولة-قتلها-في-المرج

استمعت نيابة المرج، اليوم الأحد، لأقوال سيدة تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض «سكين» محدثًا لها عدة إصابات بمختلف أنحاء جسدها لمطالبتها بحقوقها الشرعية قبل إتمام الطلاق بينهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها في المرج أقوال المتهمة وقالت «إ.ع »، بأن بينها وبين زوجها مشاكل كثيرة استمرت لمدة عام ونصف وانتهت بالاتفاق على الطلاق، لكنه رفض إعطائها حقوقها المالية ومنقولاته وعندما تحدث المشاجرة بينهما محاولة الحصول على حقوقها، قام بحمل سلاح أبيض سكين محاولا قتلها وأحدث لها عدة إصابات بالغة. تفاصيل الواقعة وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغًا لرئيس مباحث قسم شرطة المرج المقدم حسين خيري ، من سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها باستخدام آلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة أتضح صحة البلاغ. وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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