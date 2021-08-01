/643327/الأزهر-الشريف-يشيد-بجهود-القوات-المسلحة-للقضاء-على-البؤر-الإرهابية-ويؤكد-هذه-الجماعات-تعمدت-تشويه-صورة-الإسلام

أشادت مؤسسة الأزهر الشريف بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء في القضاء على البؤر الإرهابية، واقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية؛ وذلك بعد أن وجهت القوات المسلحة عددًا من الضربات المتلاحقة للعناصر الإرهابية خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل 89 إرهابيًّا بشمال سيناء.

دوت الخليج

الأزهر يجدد دعوته بضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية

وجدد الأزهر دعوته إلى ضرورة مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم؛ فكريًّا وعسكريًّا، مؤكدًا أن هذه الجماعات تخلّت عن كل معاني الرحمة والإنسانية، وتعمدت تشويه صورة الإسلام، مشددًا على أن الإسلام بريء مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من قتل وسفك للدماء البريئة وترويع للآمنين.

شيخ الأزهر يتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر أبطالنا شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيا الله – عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

هذا وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت بيان منذ قليل، بشأن ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث أشار البيان، إلى أن أبطال القوات المسلحة قد نجحوا مؤخرا، في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل 89 تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وضبط 73 بندقية ألية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي، وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، إضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

كما أوضحت فى البيان الذى أعلن عنه المتحدث العسكري، أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الإستشهاد والإصابة عدد (8) من أبطال القوات المسلحة.