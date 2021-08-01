رئيس الإنجيلية ينعى شهداء القوات المسلحة: لن ننسى أبدًا دماء شرفاء مصر من أبناء الجيش والشرطة المصرية 

/643310/رئيس-الإنجيلية-ينعى-شهداء-القوات-المسلحة-لن-ننسى-أبدا-دماء-شرفاء-مصر-من-أبناء-الجيش-والشرطة-المصرية

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين استشهدوا خلال مواجهاتهم البطولية في شمال سيناء، لردع أعداء الإنسانية، وتحقيق الأمان والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

دوت الخليج

رئيس الهيئة الإنجيلية: لن يثنينا الإرهاب وأعداء الإنسانيةِ عن بناء مصرنا الغالية

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "لن يثنينا الإرهاب وأعداء الإنسانيةِ عن بناء مصرنا الغالية، والمضي قدمًا في طريق التنمية والتقدم، ولن ننسى أبدًا دماء شرفاء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء، الذين قدموا دماءهم الطاهرة فداءً لوطننا الغالي، مضيفًا:” نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح بلادنا السلام والأمان".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت بيان منذ قليل، بشأن ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث أشار البيان، إلى أن أبطال القوات المسلحة قد نجحوا مؤخرا، في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل 89 تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وضبط 73 بندقية ألية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي، وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، إضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

كما أشار بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الإستشهاد والإصابة عدد (8) من أبطال القوات المسلحة.