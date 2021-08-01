جدة - نرمين السيد - قال جاكوب كولهانيك، وزير خارجية جمهورية التشيك، إن بلاده حريصة على دفع علاقاتها الثنائية مع مصر، فى ظل ما تمثله من ركيزة مهمة وأساسية للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خصوصًا ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، فى ظل التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخراً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية فى مصر من فرص استثمارية ضخمة، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





جاء ذلك خلال لقائه بـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير جان فوليك، السفير التشيكى بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوزير التشيكى فى القاهرة، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين عبر حوالى قرن من الزمان. كما أعرب الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع التشيك فى إطار تجمع دول فيشجراد، والذى يضم إلى جانب التشيك كلاً من بولندا والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمى المهم، نظرًا لأنه يتضمن دولاً صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لاسيما فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات. كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، خاصةً توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وكذلك على المستوى الأمنى والعسكرى والسياحى، وأيضاً فى مجال مكافحة جائحة كورونا، حيث أشاد الوزير التشيكى فى هذا الإطار بالمسار المتزن الذى طبقته الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الجائحة منذ اندلاعها وحتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية التشيك للسيسى : مصر ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.