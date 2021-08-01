مطار القاهرة يواصل استقبال الوفود الدينية المشاركة فى مؤتمر الإفتاء العالمى

جدة - نرمين السيد - يواصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، استقبال كبار علماء الدين ورجال الإفتاء، من الوفود المشاركة فى فعاليات المؤتمر العالمى السادس لدار الإفتاء المصرية، والذى تنطلق فعالياته غد الإثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





واستقبل مطار القاهرة الدولى، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى الآن، كلا من فضيلة الشيخ إبراهيم صالح الحسينى مفتى نيجيريا، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بدبى، والدكتور محمد بن عيضة مهدى شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى، والدكتور مفتاح الأخيار رئيس مجلس العلماء الإندونيسى، والدكتور على حسن البحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسى، وسليم علوان الحسينى الأمين العام لدار الفتوى بأستراليا.

كما وصل أيضًا الشيخ أبو بكر زبيرى على، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتنزانيا، والشيخ زامير راكاييف مفتى قرغيزستان، والشيخ أمين باتى نائبًا عن رئيس هيئة الإفتاء بموريتانيا، والدكتور يشار شريف من جامعة أرسطو اليونان.

وتنهى سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات وصول جميع الوفود الدينية المشاركة فى مؤتمر الإفتاء العالمى، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، حيث يكون فى استقبالهم داخل صالة المطار فرق من العلاقات العامة وإدارة المراسم ومسئولى وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء.

وتعقد دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، غد الإثنين، مؤتمرها العالمى السادس على مدار يومَى 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى .. تحديات التطوير وآليات التعاون"، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلى دُور الإفتاء على مستوى العالم.