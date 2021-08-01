جدة - نرمين السيد - يبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركز الشهداء بالمنوفية.



جدة - نرمين السيد - يبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركز الشهداء بالمنوفية. يأتى ذلك فى إطار جولات رئيس الوزراء، للاطلاع ومتابعة مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء فى المنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.