إنفوجراف.. القاهرة تتقدم 96 مركزا فى مؤشر مدن الإبداع لعام 2021

جدة - نرمين السيد - وجاءت القاهرة فى المركز 208 فى مؤشر مدن الإبداع عام 2021 من بين 500 مدينة حول العالم، واحتلت الإسكندرية المركز 272 فى المؤشر نفسه، فى حين جاءت طوكيو عاصمة اليابان فى صدارة الترتيب، يليها كل من بوسطن ونيويورك الأمريكيتين، وذلك طبقًا لمؤشر مدن الإبداع الصادر عن وكالة الابتكار توثينك ناو "2THINKNOW"، والذى أصبح أعلى مقياس لتصنيف المدن من حيث الابتكار فى مختلف المجالات.

ويستند المؤشر فى قياسه لإبداع المدن إلى 162 مؤشرًا فرعيًا، وحسب المؤشر القاهرة الأولى فى إفريقيا، والإسكندرية الثانية، وتليهما فى المركز الثالث مدينة كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا.