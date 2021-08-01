خالد عبدالعال : تطوير مرافق البنية التحتية للقاهرة التاريخية

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها، واستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة.
وأشار خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية، إلى أنه تم عمل كشف لجميع مرافق البنية التحتية للمنطقة "مياه وصرف وكهرباء وتليفونات" عن طريق مركز معلومات شبكات المرافق تمهيدا لتطويرها.
وناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمنى لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أى عقبات، وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.
ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم، ودرب الطماعين، وزخارى، ودرب اللبانة، وباب زويلة، ومنطقة أم الغلام خلف الحسين.
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