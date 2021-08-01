برلمانى : مبادرة «قدم صحيح» تؤكد حرص الدولة على الاهتمام بصحة المواطنين 

وأوضح سوس فى بيان له اليوم، أن مصر فى المرتبة الـ 9 على مستوى العالم فى نسبة الإصابة بمرض السكر بواقع 8.9 مليون مواطن، ولهذا الترتيب الخطير أطلقت مبادرة "قدم صحيح".
وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة من ضمن أهدافها تقديم خدمات طبية لمرضى القدم السكرى لغير القادرين ذات جودة وبالمجان، موضحًا أن المبادرة تظهر أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها، معتبرًا أن الرعاية الصحية تعد هى أول حق من حقوق الإنسان التى نصت عليه كافة المواثيق الدولية.
وأشار النائب إلى أن التنمية البشرية بمقوماتها كالصحة والتعليم لا يمكن أن تتحقق دون أن يصاحبها تنمية شاملة تساهم فى خفض نسب المرض والفقر والبطالة، لافتا إلى أن جميع المرضى المهددين ببتر قدمهم أوتم البتر بشكل فعلى يحتاج المريض يحتاج إلى غيارات طبية دائمة ومتابعة علاجية مستمرة وأن هذه المعاناة تتضاعف أكبر وأكبر مع المرضى غير القادرين.
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