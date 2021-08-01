عطل في شبكة اورنج يثير غضب عملاء Orange

حدث منذ قليل عطل في شبكة اورنج Orange اثار غضب العملاء كثيرًا حيث أن هناك عطل في شبكة اورنج يمنعم من الاتصال بأي شبكة وفي بعض المناطق الأخرى يوجد ضعب و عطل في شبكة اورنج .

دوت الخليج عطل في شبكة اورنج orange واشتكى عملاء شركة orange من عطل في شبكة اورنج، وكتب أحدهم: "الشبكة وحشة جدا في اورنج مش عارف اتكلم دقيقة على بعضها"، فيما كتب عميل أورنج أخر: "هو لحد امتى هيفضل في عطل في شبكة اورنج ؟!". التحدث مع خدمة عملاء اورنج 110 من أي خط اورنچ أفراد. 16110 من أي خط ارضي أو محمول .

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