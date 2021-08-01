/643288/برج-العرب-يستضيف-مباراة-المنتخب-الأول-أمام-أنجولا-تفاصيل

قرر اتحاد الكرة نقل مباراة منتخب مصر الأول أمام أنجولا فى شهر سبتمبر المقبل بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى ستاد برج العرب بدلا من القاهرة كما كان مقررا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، طلب إقامة المباراة باستاد القاهرة، وكانت الأمور تسير فى هذا الاتجاه، قبل أن يتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من استاد القاهرة بوجود إصلاحات فى الملعب حاليا وعدم جاهزيته لاستضافة مباراة المنتخب أمام أنجولا فى سبتمبر المقبل.

وطلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

ويبدأ منتخب مصر، مشواره في تصفيات كأس العالم، بمواجهة أنجولا في القاهرة، وذلك أحد أيام 1 أو2 أو 3 أو4 سبتمبر المقبل، وبعدها سيطير المنتخب المصري، لملاقاة مضيفه الجابوني، وذلك أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 سبتمبر.

وإلى جانب أنجولا والجابون، فإن المجموعة السادسة من تصفيات المونديال، تضم أيضًا منتخب ليبيا، الذي سيخوض معه المنتخب المصري مواجهتين في شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات.

انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل لاعبو منتخب البرازيل، ثم عاد لاعبو منتخب مصر سريعا إلى المباراة، وشهد الشوط الأول من المباراة ضغط من قبل المنتخبين، ولكن كانت الأفضلية لصالح منتخب البرازيل.

وترجم ماتيوس كونها أفضلية منتخب البرازيل، بتسجيله الهدف الأول للسامبا في الدقيقة الـ 36 من زمن الشوط الأول.

دخل المنتخب المصري الشوط الثاني من المباراة بضغط على دفاع فريق البرازيل، ولكن دون فائدة، حيث فشل لاعبو مصر في إحراز هدف التعادل.

وانتهت المباراة بهزيمة المنتخب الوطني الأولمبي ليودع أولمبياد طوكيو 2020، بشكل رسمي.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.