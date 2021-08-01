/643286/بنك-مصر-اون-لاين-افراد-يشتكي-منها-عملاء-Banque-Misr

بدأ عملاء بنك مصر في الاستفسار والشكوى من سوء خدمة بنك مصر اون لاين افراد Banque Misr حيث أنهم يجدون التطبيق لا يعمل واحيانا يكون تطبيق Banque Misr بنك مصر اون لاين افراد بطيء جدًا ولا يعطي المعلومات كاملة مثلما يحدث مع خدمة عملا بنك مصر اون لاين افراد .

دوت الخليج بنك مصر اون لاين افراد قام بنك مصر اون لاين افراد بتطوير منظومة خدمات الانترنت والموبايل البنكي BM Online في Banque Misr والتي تمكنك من التمتع بإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وامان أينما كنت وكذلك متابعة الحسابات والبطاقات بأنواعها والعديد من الخدمات في تطبيق بنك مصر اون لاين افراد . خدمة عملا بنك مصر كما أن هناك شكوى من خدمة عملا بنك مصر لعدم سهولة الوصول إليهم من خلال رقم الموحد المختصر (19888)، وبسعر المكالمة العادية طوال أيام الأسبوع (7×24).

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