الإيطالي مارسيل يتوج بذهبية سباق 100 متر

ونال الأمريكي فريد كيرلي الميدالية الفضية فيما انتزع الكندي أندريه دي جراسي الميدالية البرونزية.

وسجل جاكوبس 9.80 وهو زمن قياسي على مستوى أوروبا خلال نهائي السباق اليوم الأحد.

وحصد الأميركي فريد كيرلي الميدالية الفضية بعدما سجل 9.84 ثوان.

فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الكندي أندري دي غراس بعدما سجل 9.89 ثوان.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

أكثر بلد عربي فوزاً بالميداليات

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

منتخب مصر لليد

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد، تحت قيادة الإسباني جارسيا باروندو، المدير الفنى للفريق، بشكل نهائي، اليوم الأحد، إلى الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب البحرين، في الجولة الأخيرة من فعاليات المجموعة الثانية.