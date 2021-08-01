تفاصيل مصرع وإصابة 20 شخصْا في انقلاب أتوبيس بمطروح

/643284/تفاصيل-مصرع-وإصابة-20-شخصا-في-انقلاب-أتوبيس--بمطروح

لقي شخص مصرعه وأصابة ٢٠ آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة طريق مطروح إسكندرية الساحلي، اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شخص وإصابة 20 شخصا في حادث بمطروح وكانت تلقت نجدة مطروح أشارة بوقوع حادث بالكيلو طريق مطروح إسكندرية الساحلي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى مطروح العام. الأسماء سلمي حسن الفرماوي 60 سنة المنوفية جثة هامدة. سلمي عبد الله زيد تسع شهور المنوفية اشتباه مابعدالارتجاج رانيا سعيد عرفه 26 سنة المنوفية اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليمنى ريم أحمد سعيد 11شهر المنوفية اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقه بالجسم جنات عبد الحميد سليم 64 سنة المنوفية اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليمنى حنان سعيد عرفه 33 سنة المنوفية وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم أحمدسعيدعلي 38سنة المنوفية اشتباه ما بعد بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقه بالجسم إبراهيم جمال علي 25 سنه المنوفية اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقه بالجسم محمود مصطفى محمود 14سنة المنوفية اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك داخل الفم محمود عبدالمتجالي فتحالله 27سنة المنوفية اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية انتصارعبدالله حسن 8 سنوات المنوفية اشتباه كسر بالفخذين واشتباه مابعد الارتجاج محمد سعيد حجازي 26سنة المنوفية واشتباه مابعد الارتجاج أحمدعبدالله جوده 29سنة المنوفية اشتباه كسر باليد اليسري محمد عبدالله جودة 29سنة المنوفية اشتباه مابعدالارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم عفاف عبدالحميدسليم 60 سنة المنوفية واشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم حسناء سعيد عرفه 30 سنة المنوفية واشتباه كسر باليد اليمني تحيه فتحي سلام 7سنوات المنوفية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم عبدالعظيم فتحي سلام 3سنوات المنوفية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم حسناء فتحي سلام 4 شهور المنوفية واشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات

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