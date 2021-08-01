/643283/من-الرعب-إلى-الكوميديا-هذا-ما-حققته-أعمال-الرعب-في-مصر-فهل-سيلحق-بهم-مسلسل-الديب-لياسر-جلال

نادرًا ما يتقبل الجمهور العربي الأفكار المحرفة التي تضمها سيناريوهات الدراما العربية والسينما المصرية من أسطورة مصاصي الدماء أو استئذاب البشر، وذلك نتيجة لضعف الإمكانيات التي تمتلكها وضعف مهارات نجوم الفن في إقناع الجمهور بواقعية الأداء، فيتحول العمل من أجواء الرعب والأكشن إلى السخرية والاستهزاء ناظرين له على أنه عمل كوميدي بحت.

دوت الخليج يرصد ردود الأفعال التي لاحقت البرومو الدعائي لمسلسل «الديب» للنجم ياسر جلال.

مسلسل «الديب» لياسر جلال

قرر الفنان ياسر جلال أن يغير من جلده ويطل على جمهور بمسلسل جديد بعنوان «الديب» الذي اقتحم من خلاله عالم الرعب، لكن بعض ردود الأفعال على برومو العمل لم تكن مبشرة بالمرة، إذ علق عليه عدد من الجمهور بإيموچي يضحك، سخريًة منهم على فكرة المسلسل وأداء الفنان رامز جلال.

مسلسل «الديب» يلاقي انتقادات واسعة

ولاق برومو مسلسل «الديب» عدد من الانتقادات الساخرة، فغرد أحدهم قائلًا: "الناس هناك بتموت من الرعب واحنا بنموت من الكوميديا"، وكتب الآخر: "هنموت من الضحك يفنان»، وعلق أحدهم بصورة من فيلم كوميدي لإسماعيل يس.

وعلقت إحداهما على برومو العمل قائلة: "سلامتك يفنان ابقى اتغطى كويس".

مسلسل «الديب» على غرار فيلم «خط دم»

وهذا ما حدث لفيلم «خط دم» للفنان ظافر العابدين والنجمة نيللي كريم والذي صُنف كأول فيلم عربي لمصاصي الدماء، حيث أنه لاق سيل متواصل من الانتقادات، والكثيرمن التعليقات الساخرة من الفيلم، وقصته وأداء ممثليه، إلى جانب عدد من «الكوميكسات» الساخرة أيضًا انتشرت على كل منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن فيلم «خط دم»، تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي عن عالم مصاصي الدماء، حيث يدخل الطفل مالك في غيبوبة بعد تعرضه لحادث بسيارة والده نادر تسبب فيها أخيه دون قصد ويحاول نادر ولميا والدة مالك إعادة الطفل للحياة فيلجأون لحل يقلب حياتهم رأسا على عقب.

وهو بطولة: نيللي كريم، وظافر العابدين، وبيتر رامي، وجون رامي، وإيمان يونس، وداليا الخولي.

وآخيرًا، هل سيتمكن مسلسل «الديب» للنجم ياسر جلال من وضع بصمته في أعمال الرعب ويحقق من خلال الرضاء المرجو من الجمهور، أم سيسير على نفس نهج فيلم «خط دم» للفنان ظافر العابدين ويحقق الكوميديا بدلًا من هدفه الأساسي.