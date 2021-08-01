/643281/خلال-24-ساعة---ضبط-1424-قضية-تموينية-متنوعة-وأبرزها--ضبط-2-طن-لحوم-و-2-طن-مخللات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمةحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية :-

ضبط (1424) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (2 طن "كبدة ولحوم مجمدة") بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

لحوم

ضبط (1,15 طن "كبدة مجمدة – ومصنعات لحوم) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ملح طعام

ضبط ( 140 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات وأجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

مخللات

ضبط (2 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك معمل لإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة الشرقية ، وبحوزته (2 طن سكر – 2400 عبوة زيت تموينى) مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

القبض على صاحب محل تموين

ضبط (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة، لإستيلائه على 106.219 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وتقديم إيصالات صرف وهمية بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

أعلاف حيوانية

ضبط (5 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

أسمدة زراعية

ضبط (2,5طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.