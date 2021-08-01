رئيس هيئة الرعاية الصحية يعتمد حركة مديري أفرع الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى...

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتكليف الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد السابق، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الأفرع برئاسة الهيئة، وتكليف الدكتور الدكتور مصطفى شعبان، مدير عام مستشفى التضامن والمشرف على مستشفى المبرة السابق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وتكليف الدكتور أحمد بسيوني، مدير مستشفى حورس التخصصي بالأقصر السابق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وتكليف الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفى الأقصر الدولي السابق مديرًا لفرع الهيئة بالأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حركة التكليفات الجديدة إنما تأتي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تكليف مديري الفروع الجدد بحزمة من التوجيهات والتعليمات التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات والاستمرار في تطويرها بهدف تحقيق الرضاء الكامل للمنتفعين عن الخدمة، لافتًا إلى أنه سيتم الاهتمام في الفترة المقبلة بسبل العلاج عبر الوسائط الذكية واستغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة تسهيلًا على المنتفعين.