رئيس الوزراء يتابع تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان فى ضوء انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضى، وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، ومسئولو الجهات المعنية.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية وعمق العلاقات التى تجمع مصر وجنوب السودان، لافتاً إلى أنها تمتد لسنوات طويلة، والتى تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، وبشكل يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومشيداً فى ذات السياق، بعقد الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فى القاهرة الأسبوع الماضى، والتى شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ"حوض بحر الجبل" بجنوب السودان، وأخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، موجهاً بالعمل على سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مسار التعاون القائم مع دولة جنوب السودان الشقيقة فى مجال المياه، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة "جوبا" بدولة جنوب السودان، كما قامت بتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية بمدينة "واو" هناك، هذا بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد "واو" المتعدد الأغراض.

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى، أنه فى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد انتهت الوزارة من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً، فضلاً عن تنفيذ مشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة "بنتيو" وصولاً إلى بحيرة "نو"، موضحاً أن ذلك سيسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد، وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة إلى حماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

ولفت وزير الموارد المائية والرى إلى أنه قام بتنظيم زيارة ميدانية لمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية للدكتور "جيمس وانى إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادى، و"ماناوا بيتر" وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان والوفد المرافق، أثناء مشاركتهم فى أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة، بهدف إطلاعهم على القدرات البحثية المتعددة التى يتمتع بها المركز، والتعرف على العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس استهلاك النبات للمياه، وتأهيل الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتحلية المياه المالحة باستخدام الأغشية، ووسائل الحماية من الفيضان، والإدارة المثلى للمياه، فضلاً عن زيارة أخرى للمعامل المركزية للرصد البيئى، والنموذج الفيزيائى المُعد لقناطر ديروط الجديدة، لافتاً إلى أنه خلال الزيارة تم بحث سبل نقل الخبرات البحثية للجانب الجنوب سودانى، وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى للأشقاء بدولة جنوب السودان.