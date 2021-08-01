أسامة ربيع يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مساهمة مصرية للصناعات الغذائية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة التمساح لبناء السفن، وشركتى هيلثى ميلك وهيلثى فاميلى، لتأسيس شركة مساهمة مصرية "شركة قناة السويس هيلثى للصناعات الغذائية"لتنفيذ الأعمال التجارية والمشروعات المرتبطة بالصناعات الغذائية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.





تهدف الشركة الجديدة إلى المشاركة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة الغذائية فى البروتين الحيوانى من خلال التوسع فى نشاط تربية الماشية، لإنتاج السلالات والتسمين، وإنشاء مصانع اللحوم، ومصانع منتجات الألبان والعصائر ومحطات فرز وتجفيف الفاكهة. من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرصه على توسيع نطاق العمل بالشركات التابعة للهيئة فى إطار خطة التطوير والتحديث القائمة وتأسيس كيانات صناعية جديدة بالشراكة مع شركات وطنية خاصة لإضافة أنشطة جديدة يحتاجها السوق المصرى فى القطاعات المختلفة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات وصناعات هامة لاغنى عنها. وقع مذكرة التفاهم ممثلاً عن هيئة قناة السويس، المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، فيما وقع مصطفى لطفى عبد الله، ممثلا عن شركة هيلثى ميلك، ومحمد مصطفى لطفى، ممثلا عن شركة هيلثى فاميلى.

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