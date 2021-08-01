/643278/طوكيو-2020-فرنسا-تكسر-العقدة-وتحصد-ذهبية-فرق-الشيش-للرجال

أستطاعت فرنسا كسر«العقدة» في لعبة شيش الرجال وحصد الميدالية الذهبية في الفرق ، ضمن منافسات المبارزة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد مواجهات قوية خاضها الفريق منذ إنطلاقها ، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وتوجت فرنسا بالميدالية الذهبية لمسابقة المبارزة بالشيش لفرق الرجال ضمن منافسات المبارزة في أولمبياد طوكيو 2020، وفاز الفريق الفرنسي في النهائي اليوم الأحد على نظيره الروسي بنتيجة 45-28.

طوكيو 2020.. فرنسا تكسر «العقدة» وتحصد ذهبية فرق الشيش للرجال

وحصدت فرنسا أول ميدالية ذهبية لها في منافسات فرق الرجال لسلاح الشيش منذ أولمبياد سيدني 2000، بينما هي الميدالية الذهبية الثامنة لها في منافسات الفرق، وثأر الفريق الفرنسي من نظيره الروسي وذلك بعد تتويج روسيا بذهبية المبارزة بالشيش لفرق السيدات على حساب فرنسا بالفوز عليها في النهائي 45-34 يوم الخميس الماضي.

وأحرز الفريق الأمريكي الميدالية البرونزية بفوزه على نظيره الياباني 45-31 في مواجهة تحديد المركز الثالث.

المشاركة العربية في منافسات الكاراتية

وتنطلق منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" يوم الخميس المقبل حيث تشهد مشاركة عربية تتمثل في السعودي طارق حامدي لوزن فوق 75، والأردني عبد الرحمن مصاطفه لوزن تحت 67، والمصري عبد الله ممدوح لوزن تحت 75، والجزائرية لمياء مطوي لوزن فوق 61.

كما يشارك الثلاثي المصري: جيانا فاروق في وزن تحت 61، وفريال أشرف في وزن فوق 61، ورضوى السيد في وزن تحت 55.

ويلعب أيضا الكويتي محمد الموسوي في منافسات الكاتا، والمصري علي الصاوي في وزن تحت 67، والمغربية ابتسام صديني لوزن تحت 61.

ويشارك السوري وائل صهيب في منافسات الكاتا تحت العلم الأولمبي حيث حصل على بطاقة مشاركة ضمن بطاقات اللاجئين.

تصريحات رئيس الاتحاد العربي

وأوضح القناص أن الظهور العربي لن يكون شرفيا رغم شراسة المنافسة مؤكدا: "أبطال العرب تمرسوا على المنافسات الدولية وخطفوا الميداليات في البطولات العالمية وتصنيفهم الدولي متميز ولذلك ننتظر أن يكتبوا التاريخ في طوكيو".

وأضاف: "نجحت مجهودات الاتحاد الدولي للعبة في إدراج الكاراتيه ضمن الأولمبياد، لتحقيق أعلى معدلات الظهور العالمي للاعبين واللاعبات ولتجسيد شعبية اللعبة وتاريخها الكبير، وسيكون الاتحاد العربي داعما ومساندا لكل ممثلي العرب في طوكيو نحو تحقيق الإنجازات المنتظرة ".

وفي لعبة الكاراتيه يوجد نوعان من المنافسات هما كاتا (حركات) وكوميتيه (القتال)، وفي الأولى يؤدي الأفراد حركات هجومية ودفاعية ضد منافس افتراضي ويتم تسجيل النقاط بناء على عوامل منها السرعة والإيقاع والتوازن والحدة والقوة.

القناص يوجه الشكر للاتحادات العربية

واختتم القناص حديثه قائلا: "أقدم الشكر والتقدير لكافة زملائي في مجلس إدارة اتحاد اللعبة وكذلك الاتحادات العربية على ما يبذلونه من جهد كبير لتطوير اللعبة التي وصلت عربيا لتكون رائدة على المستوى الدولي بالأرقام وموعدنا مع منصات التتويج سيكون تجسيدا لهذا التطور بإذن الله".