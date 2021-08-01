الأهلي يضم آية خالد وهانيا عبدالله لـ«سيدات الطائرة»

/643277/الأهلي-يضم-آية-خالد-وهانيا-عبدالله-لـسيدات-الطائرة

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع آية خالد محمد أحمد، وهانيا خالد عبدالله، لاعبتي «الشمس» لمدة أربعة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «سيدات طائرة الأهلي » خلال الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتي هذا في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

الجدير بالذكر أن أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «الطائرة رجال» بالنادي خلال الموسم الجديد. يأتي هذا في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان. ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة أيضا على مستوى الأندية، حيث لعب بشكل احترافي في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي. ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، ويشارك خلال هذه الفترة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها يوم 8/4 الأربعاء في تمام الساعة علي استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بيان النادي الأهلي

نشر الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تفاصيل تقديم شكوى ضد عدد من القنوات الفضائية بعد استقرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب على اتخاذ خطوات فعلية ضد عدد من الإعلامين والقنوات التي يوضح المارد الأحمر خلال بيانه أنها تهاجم الفريق.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.