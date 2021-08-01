/643274/خالد-الغندور-يكشف-موقف-إنضمام-رمضان-صبحي-لنادي-الزمالك

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي الأبيض عن موقف انضمام رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز في الإنضمام للقلعة البيضاء خلال موسم الإنتقالات القادمة.

ونفى خالد الغندور كل ماتردد عن توقيع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب خوض اللاعب منافسات أولمبياد طوكيو2020 مع المنتخب الأولمبي والذي ودعتها الفراعنة من ثمن النهائي، ويكشف دوت الخليج التفاصيل.

خالد الغندور يكشف موقف إنضمام رمضان صبحي لنادي الزمالك

وكتب خالد الغندور عبر الفيس بوك : " كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحي للزمالك غير صحيح نهائيا و لا اللاعب مضي و لا حصل تفاوض مع بيراميدز من الاساس".

موعد عودة بعثة المنتخب الأولمبي

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى على متن طائرة عادية غداً على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح غداً الأثنين .

انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل لاعبو منتخب البرازيل، ثم عاد لاعبو منتخب مصر سريعا إلى المباراة، وشهد الشوط الأول من المباراة ضغط من قبل المنتخبين، ولكن كانت الأفضلية لصالح منتخب البرازيل.

وترجم ماتيوس كونها أفضلية منتخب البرازيل، بتسجيله الهدف الأول للسامبا في الدقيقة الـ 36 من زمن الشوط الأول.

دخل المنتخب المصري الشوط الثاني من المباراة بضغط على دفاع فريق البرازيل، ولكن دون فائدة، حيث فشل لاعبو مصر في إحراز هدف التعادل.

وانتهت المباراة بهزيمة المنتخب الوطني الأولمبي ليودع أولمبياد طوكيو 2020، بشكل رسمي.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.