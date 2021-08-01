مجدي ملك: البرلمان في دور الانعقاد الاول اثبت انحيازه للمواطن البسيط..فيديو

/643272/مجدي-ملك-البرلمان-في-دور-الانعقاد-الاول-اثبت-انحيازه-للمواطن-البسيطفيديو

وجه النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب التحية لشعب مصر العظيم لانتهاء دور الانعقاد الاول لمجلس النواب قائلا :" شرفت ان اكون ممثل عن ابناء الدائرة واليوم ينتهي دور الانعقاد الاول متمنيا التوفيق فى رفع مطالب اهالي الدائرة تحت قبة البرلمان.

الانحياز للمواطن البسيط

وقال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب فى حديثة لتحيا مصر انه تقدم بما يذيد عن 45 طلب احاطة وبيان عاجل وطلب مناقشة عامة فى مواضيع عامه منها بعض المشاكل التي يعاني منها ابناء الدائرة بشكل خاص وابناء الشعب المصري بشكل عام مكنها ارتفاع قيم مقابل حق الانتفاع على املاكالدولة ومنها المشاكل الخاصة باشتراطات البناء الاخيرة وعدم انطباقها على بعض الاماكن ومنها ايضاما يخص قطاع الزراعه ومكافحة المبيدات المغشوشه والفساد الذي طال بعض القطاعات .

واضاف النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب ان هناك تعاون وتنسيق بين مجلس النواب وبين الحكومة فى هذا الشأن لحل الكثير من المشاكل وهذا كان بدعم من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الاغلبية النائب اشرف رشاد مشيرا الى ان النواب رفعوا كافة المطالب الخاصة بالبنية التحتية والصرف الصحي التى لم تنتهي حتى الان قائلا :" اجتهدنا على قدر ما اتيح لنا لخدمة اهالينا .