/643270/برسالة-مؤثرة-موسيماني-ينعي-أحد-أفراد-عائلته-صورة

نعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، احد افراد عائلتة الذى وافته المنية اليوم، ونشر صورته معه عبر حسابه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر موسيماني عبر حسابة الشخصي”انستجرام”،:لقد عشت الحياة بمثل هذا الشغف ، وكانت أخلاقيات عملك مثالية وكان الإخلاص لعائلتك مثل أي شيء رأيناه في السنوات الأخيرة.

تود عائلتي أن تعرب عن أعمق تعازينا للأخت كوني ولأطفالك وأحبائك وزملائك.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها يوم 8/4 الأربعاء في تمام الساعة علي استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بيان النادي الأهلي

نشر الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تفاصيل تقديم شكوى ضد عدد من القنوات الفضائية بعد استقرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب على اتخاذ خطوات فعلية ضد عدد من الإعلامين والقنوات التي يوضح المارد الأحمر خلال بيانه أنها تهاجم الفريق.