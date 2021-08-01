/643269/أيمن-محسب-في-نهاية-دور-الانعقاد-الاول-للبرلمان-تقدمت-ب٤٥-طلب-إحاطة-متنوعة-القضايا-فيديو

قال النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ان ابرز ما تم انجازة خلال دور الانعقاد الاول لمجلس النواب تقديم مشروع قانون يخص العمالة الغير منتظمة مشيرا الى اننا لدينا اكثر من 14 مليون عامل غير منتظم فى مصر مشيرا الى ان هذا الشعب العريق الذي تعدل سلوكه وتبدل الى هذه السلوكيات التى لم تكنمن شيم المصريين على الاطلاق بسبب ضيق الحال وعدم وجود معاش منظم لهذا العمالة هؤلاء الذين يكدحون فى مصر ويعملون بشكل دائم وتقدمت بمشروع القانون لكي يشعروا بالانتماء والامان لبلدهم مصر مشيرا الى ان دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني كان قوي جدا وزخم .

واكد النائب ايمن محسن فى حديثة لتحيا مصر انه تقدم ب45 طلب احاطة فى مجالات مختلفة فى هذا دور الانعقاد وكانت تشمل طلبات الاحاطة الزراعه واستصلاح الاراضى الصحراوية وكذلك طلب احاطة لمحصول المانجو واخر لحماية مياة النيل وكبلات الكهرباء التي تؤذي المواطن المصري وكذلك طلبات احاطة فى مجال التعليم ومشاكل الثانوية العامة ومراقبة الاسواق ورقابة الاسعار والقطاع الصحي وكلها جاءت فى طلبات الاحاطة الخاصة بي . صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي التعديلات التى أجريت بها من خلال حزب مستقبل وطن ممثل فى النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، حيث نشرت الجريدة الرسمية التعديلات اليوم.

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