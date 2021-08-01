/643268/مصر-تودع-منافسات-فرق-تنس-الطاولة-بأولمبياد-طوكيو-2020

ودع المنتخب المصري لتنس الطاولة، منافسات فرق تنس الطاولة رجال، وذلك بعدما تعرضوا للهزيمة على يد منتخب الصين، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

منتخب تنس الطاولة يودع أولمبياد طوكيو

تقام منافسات فرق تنس الطاولة، بلعب 5 مباريات، أول مواجهة تكون زوجي، ثم 4 مواجهات فردي، والمنتخب الفائز بثلاث مواجهات، يتعبر هو الفائز.

خسر منتخب مصر، منافسات فرق تنس الطاولة، أمام منتخب الصين، بثلاث مباريات دون مقابل.

وبدأت المنافسة بمواجهة الزوجي، والتي خسر فيها ممثلين منتخبنا الوطني، وهم خالد عصر وأحمد صلاح، على يد الثنائي ما لونج وشو شين بنتيجة أشواط 11-7، و11-4، و11-3.

ثم خسر عمر عصر أولى منافسات الفردي، على يد فان زهيندونج بثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، و11-8، و11-5.

كما خسر خالد عصر، ثاني مواجهات الفردي، على يد شو شين بثلاثة أشواط دون مقابل، بنتيجة 11-9، و11-7، و11-2.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.