/643267/الداخلية-مأموريات-لاستخراج-وتجديد-بطاقات-الرقم-القومي-للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين؛ استجابة للإلتماسات، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية، وإعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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وأوفد قطاع الأحوال المدنية، بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، مأموريات لحالتين إنسانيتين بإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهما، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما.

مكاتب الاحوال المدنية

جاء ذلك في إطار حرص القطاع على التواصل مع المواطنين، والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على المواطنين من مشقة الانتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية، فقد تم إيفاد مأموريات خارجية؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بالأماكن التي يترددون عليها، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية، استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى القدرات الخاصة» بمقر ديوان عام القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم؛ تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.