رسميًا.. منتخب اليد يواجه ألمانيا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

/643265/رسميا-منتخب-اليد-يواجه-ألمانيا-في-ربع-نهائي-أولمبياد-طوكيو-2020

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب ألمانيا، في الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليباناية طوكيو، ويعرض دوت الخليج موعد المباراة:

موعد مباراة منتخب اليد في ربع نهائي الأولمبياد

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو غارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب، مع نظيره منتخب ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

مشوار تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي

ضمت قائمة مصر في دور المدجموعات، كل من المنتخبات التالية: البرتغال، والدنمارك، والسويد، واليابان، والبحرين.

بدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/30.

ثم خسر في ثاني مبارياته، أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27.

وعاد منتخب اليد للإنتصارات من جديد، بعدما فاز على منتخب اليابان بنتيجة 33/29، في المباراة الثالثة له بالمسابقة.

وحقق الفوز على منتخب السويد، في رابع مبارياته بالأولمبياد، وانتهت المباراة بنتيجة 27/22، لصالح الفراعنة.

ثم اختتم منتخب اليد مبارياته في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج احتل منتخبنا الوطني لكرة اليد وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، حيث جاء في صدارة المجموعة منتخب الدنمارك برصيد 10 نقاط.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تعد تلك المرة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.

قائمة منتخب اليد

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من:

كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل