مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز: «اقتراحات بزراعة رئة جديدة»

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شهدت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تطورات جديدة، حيث أنها تحتاج إلى عملية زراعة رئة بعد أن تعرضت الرئة الخاصة بها إلى تليف كبير نتج عن إصابتها بفيروس كورونا.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

أسرة دلال عبد العزيز تخشى من إجراءها عملية زراعة رئه

ولكن ترفض أسرة عبد العزيز إجرائها لتلك العملية خوفًا منهم عليها، حيث أنها تتسم بالخطورة الشديدة، ولم يتمكنوا من اتخاذ القرار حتى الآن.

وسبق وأن نُقلت النجمة دلال عبد العزيز من المشفى الخاص، التي رُقدت بها منذ إصابتها بفيروس كورونا إلى مستشفى آخر حكومي أفضل ويتناسب مع حالتها، كما أن أسرتها لازالت تُكتم على خبر وفاة زوجها وحبيبها النجم سمير غانم، حتي لا تسوء حالتها.

شائعة وفاة دلال عبد العزيز

هذا وقد لاحقت الشائعات دلال عبد العزيز، حيث انتشرت مؤخرًا أنباء تفيد بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لازالت تحارب فيروس كورونا حتى الآن، الأمر الذي فزع له عائلة الفنانة ليخرجوا عن صمتهم بعد ساعات قليلة من تداول تلك الأنباء ويظهرو لينفو تلك الشائعة.

فكتب رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الواحد ميتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يارب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي يشوفها في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده.. للتوضيح أعني من نشر صحفيا.. مقدرش ألوم الناس".

حسن الرداد يعلق على شائعة وفاة دلال عبد العزيز

بينما كتب الفنان حسن الرداد، معربا عن غضبه: "بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت أخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبدالعزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية، اللى بينزل أخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحرى الدقة".

وتابع الرداد حديثه: "احنا بقالنا شهور فى المستشفى و كلنا متواجدين مع حماتى و قاعدين قدامها ٢٤ ساعة رامى و إيمى و دنيا و انا و فجاة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا، حقيقي عايز اسال اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد و سمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه او ممكن يحصل له ايه على ما يتاكد ان الخبر مش مظبوط؟ مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبى الله و نعم الوكيل".

تفاصيل إصابة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا

ويذكر أن دلال عبدالعزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.