نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة التحويلات المدرسية بالقاهرة 2021 لجميع المراحل الدراسية للطلاب والطالبات cairogovresults.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استمارة التحويلات المدرسية بالقاهرة 2021، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن فتح باب تقديم طلبات التحويلات عبر الاستمارة الخاصة بها في الموقع الرسمي التابع لها، حيث ينتظر الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين المدارس تفعيل الرابط، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

التحويلات المدرسية 2021

يريد الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مختلف المراحل المدرسية (روضة – ابتدائي – إعدادي – ثانوي) التحويل بين المدارس، وهذا لعدة ظروف مختلفة كالنقل وما إلى ذلك، وينتظر مئات أولياء الأمور الراغبين بنقل أبنائهم وبناتهم من المدارس تفعيل الرابط الالكتروني لاستمارة التحويلات.

حيث إن التحويل بين المدارس في القاهرة لم يعد يتم بالشكل الروتيني الذي تعودنا عليه، حيث لم يعد ولي الأمر بحاجة إلى إتمام إجراءات طلب النقل عن طريق الذهاب إلى المدرسة والمدرسة الأخرى بشكل صعب.

حيث إن التحويل بين المدارس في القاهرة بدأ يكون إلكترونيا، وهذا منذ العام الدراسي الماضي 2020، وهذا من ضمن إجراءات ميكنة الاجراءات في وزارة التربية والتعليم من ضمن رؤية 2030.

استمارة التحويلات المدرسية 2021

يمكن لأولياء الأمور الراغبين بنقل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى في كافة المراحل الدراسية بمصر، تعبئة طلب التحويل المدرسي بكل سهولة إلكترونيا، وبدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، فتابعوا معنا الخطوات التالية: