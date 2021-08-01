وزير الخارجية ونظيره التشيكي يحضران المنتدى الاقتصادي مصر – التشيك

يشارك سامح شكري وزير الخارجية ونظيره التشيكي جاكوب كولهانك اليوم الأحد، في فعاليات منتدى الأعمال المصري- التشيكي بفندق سميراميس في القاهرة؛ لبحث سُبل دعم الاستثمار وغيرها من الموضوعات بين البلديًن الصديقين.
ويأتي المنتدى فى إطار التعاون والمستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الخارجية، واتحاد غرف التجارة، وتحت رعاية وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، ووكالات الاستثمار والغرف التجارية في البلدين
ويشارك فيه كبار الشركات التشيكية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة بين التشيك ومصر.
ويعقد المنتدى بحضور وزيري خارجية البلدين، ورؤساء اتحادات الغرف المصري والتشيكي، ورؤساء الغرف التجارية والشعب ومنتسبي الاتحاد.
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