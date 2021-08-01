السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة / الإسكندرية...

طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة الاسكندرية والعكس الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية وذلك إعتبارا من يوم الثلاثاء 3/8/2021 وبيانها كالتالى. اولاً:- خط القاهرة / الاسكندرية - تعديل تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة /الاسكندرية الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. - تعديل تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. . ثانياً:- خط الاسكندرية / القاهرة - تعديل تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. اعتباراً من يوم 24/8/2021 - تعديل تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. . وتسعي الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل والعمل علي راحة جمهور الركاب

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