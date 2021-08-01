اليوم.. مصر للطيران تسير87 رحلة جوية لنقل 8.842 راكبا

جدة - نرمين السيد - تسير مصر للطيران اليوم الأحد، 87 رحلة جوية بمعدل63 رحلة دولية إلى كل من بغداد، أربيل، دبى، ندجامينا، عمّان، لاجوس، تونس، الدوحه، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، لندن، أثينا، مدريد، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبى، برلين، بروكسل، موسكو، ميونيخ، كانو، برشلونة، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أديس أبابا، أسمرة.





كما تسير الشركة 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 8.842 راكبا. وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات "شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا" فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار. كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية "QR code" بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج. وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.

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