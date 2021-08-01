صور.. مصر الخير توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة

جدة - نرمين السيد - وشهد التوقيع البرتوكول الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، ومحمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، ووقع عليه الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة.

وقال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن توقيع البرتوكول مع مصر الخير من الأيام العظيمة فى تاريخ جامعة الجلالة، ويمثل نقلة نوعية لخدمة المجتمع، معرباً عن سعادته بالشراكة مع مصر الخير المؤسسة العظيمة والكبيرة والتى لها أنشطة فروع فى كل مصر، مما يفتح مجلات كثيرة للجامعة.

وأوضح حيدر أن البرتوكول يتضمن تقديم خدمات اجتماعية ودعم الطلاب وتوسيع المجالات التى تخدم المجتمع، مؤكداً أن البرتوكول يعد نقلة نوعية لجامعة الجلالة.

وأشاد رئيس جامعة الجلالة، بدعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف التعليم وأهمية توفير المنح الدراسية وخاصة فى المجالات الجديدة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن جامعة الجلالة لم يمر على بدء الدراسة فيها سوى عام دراسى واحد، إلا أنها استطاعت توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية والمحلية كبير مما يدعو للفخر.

وأشار إلى أن البرتوكول يتضمن تقديم المنح الدراسية، وتنفيذ القوافل الصحية، وخاصة مع إتمام المستشفى الجامعى التابع للجامعة، والتى سوف تضم 577 سريرا، وتضم أساتذة من جميع أنحاء العالم فى كل التخصصات وخاصة النادرة منها، مضيفاً أنه سيتم تسيير القوافل فى العديد من النقاط الهامة.

من جانبه أعرب محمد عبد الرحمن، العضو المنتدب لمصر الخير نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون بين "مصر الخير" وجامعة الجلالة، قائلا: لا تقدرون مدى السعادة حينما نرى أن سواعد مصرية استطاعت أن تبنى هذا الصرح الكبير وأن ننطلق لتعاون رائد بين الجانبين فنتشارك مع جامعة عالمية وليست محلية.

وأوضح أن بنود مذكرة التفاهم لاتقتصر فقط على النواحى التعليمية والنواحى الدراسية بل تتعداها وتخرج لخدمة المجتمع وتخدم المستحقين فيها منح دراسية وقوافل طبية ونشر علمى وأكاديمى وأعمال تطوعية.

وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الجلالة تهدف إلى تفعيل التعاون بين الجانبين لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع وذلك من خلال التعاون بين الجانبين وتسخير خبرات مؤسسة مصر الخير وجامعة الجلالة لتقديم خدمات كثيرة تعود بالنفع على الطلاب داخل الجامعة والبيئة المحيطة بالجامعة وايضا مختلف الفئات ممن تستهدفهم مصر الخير بخدماتها وبرامجها المختلفة، معرباً عن سعادته بهذا البرتوكول مع جامعة الجلالة التى ستكون فى مصادف الجامعات الدولية الكبرى خلال سنوات قليلة.

وأضاف، أن مذكرة التفاهم وضعت الإطار العام والخطوط العريضة للتعاون حيث شملت مجال المنح الدراسية، والتعاون فى تنفيذ القوافل الصحية للمناطق النائية والمحرومة، وأيضا التعاون فى مجال التعليم وإدارة المدارس، والتعاون فى تنفيذ المشروعات الدولية، والبحث عن الفرص التمويلية الدولية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال النشر العلمى والأكاديمى للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون فى مجال القروض التعليمية.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت التعاون بين الجانبين فى إعداد وتنظيم وتنفيذ (لقاءات - إجتماعات – ورش عمل)، والتعاون فى مجالات الدعاية والإعلان فيما يخص مجالات التعاون المشترك.

ونصت المذكرة أيضاً، على أن تقوم مؤسسة "مصر الخير" بإتاحة الفرصة لطالب الجامعة للمشاركة فى الأعمال التطوعية وأعمال الخدمات المجتمعية التى تنفذها مؤسسة مصر الخير طوال العام، مع منح الطالب شهادة تفيد عدد ساعات التطوع للاستفادة منها عند التقديم للمنح الدراسية، مع عمل مبادرات تطوعية جديدة لتشجيع الطالب على التطوع بما يتناسب مع أنشطة برامج مؤسسة مصر الخير.

وأوضح نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، أن جامعة الجلالة ستقوم وبالتنسيق وإعداد (لقاءات – اجتماعات – ورش عمل) فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع تقديمها خصم بحد أقصى 25% على المصروفات الدراسية فى برامج هى الإنتاج الإعلامى، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، هندسة المواد والتصنيع، أفلام التحريك، تصميم الملابس والمنسوجات، تصميم الجرافيك على أن لا يقل عدد الطلبة فى البرنامج عن 20 طالبا/ طالبة، مع إمكانية أن تقوم الجامعة بإضافة برامج أخرى.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن مذكرة التفاهم نصت على التعاون بين مصر الخير وجامعة الجلالة فى مجالات التدريب المختلفة وبخاصة فى مجال تطبيقات العلوم الحديثة والذكاء الاصطناعى، وأيضا التعاون فى مجال الدعوة للمقتراحات التمويلية للمشروعات البحثية، حيث ستقوم الجامعة بدور الاستشارى الفنى للمشروعات البحثية، بالإضافة للتعاون فى مجال بحوث تطوير الصناعات الوطنية والبيئية بما يعود بالنفع على الطرفين.

وقال الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير يأتى فى إطار تفعيل دور المسئولية المجتمعية، لرفع درجات التوعية لطلاب الجامعة بأهمية المشاركة التطوعية لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، يعد سبيلا لتحقيق طفرة فى نطاق تنفيذ مشروعات تخدم المجتمع فى مختلف المجالات.

وأضاف الشناوى، أن بروتوكول التعاون مع مصر الخير يعد بداية شراكة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية؛ خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب، لضمان تقديم خدمات تراعى البعد الإنسانى، مع التأكيد على إن الجامعة ترحب باستقبال الطلاب المتميزين فى مختلف المجالات، وتوفير منح دراسية لمن يستحق.

ومن جانبه قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن هذا البروتوكول يأتى انعكاساً للتعاون المستمر بين مؤسسة مصر الخير والجامعات المصرية لتنفيذ برنامج طموح لخدمة المجتمع فى كافة المجالات سواء المتعلقة بالعملية التعليمية والبحث العلمى والابتكار أو الصحة، وهو تعظيم للقدرات المحلية فى خدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأضاف، أن البروتوكول يتيح تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين والنابهين من أبناء مصر من خريجى المرحلة الثانوية، لإعداد جيل من الشباب القادر على خدمة مجتمعه، كما يمثل دعم لأسر الطلاب لمساعدتهم فى تحمل نفقات العملية التعليمية.

وتعد جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية التى تم افتتاحها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التى تطبق نظاماً وخدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها فى دول العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.