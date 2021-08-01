تبدأ فى ديسمبر .. الأوقاف: مليون جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن المسابقة تم تنظيمها فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم، حيث تضم 4 فروع، الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن، بالترتيل، (من الجنسين)، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

الفرع الثانى، ويشترط فيه حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

الفرع الثالث، ويشترط فيه حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة، من المصريين فقط، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

أما الفرع الرابع، فيجب حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، من المصريين فقط، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 12 عامًا.

وتبدأ المسابقة فى الفترة من 11 ديسمبر 2021م، حتى 15 ديسمبر 2021، على أن يحصل الفائز الأول على 180 ألف جنيه، والثانى 120 ألف جنيه، والثالث 100 ألف جنيه، وذلك فى الفرع الأول

فيما يحصل الفائز الأول على 150 ألف جنيه، والثانى 100 ألف جنيه، والثالث 50 ألف جنيه، وذلك للفرع الثانى.

وفى الفرع الثالث يحصل الفائز الأول على 50 ألف جنيه، والثانى على 30 ألف جنيه.

وبينت الوزارة أن الفائز الأول فى "الفرع الرابع" سيحصل على 50 ألف جنيه، فيما يحصل الثانى على 30 ألف جنيه.

وأضافت الوزراة مبلغ 140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وشددت الوزارة على أن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، فيما ستعلن لاحقًا عن ضوابط التقدم للمشارك بالنسبة للمصريين.