مدبولى: نستهدف تسويق سانت كاترين عالميا كوجهة للسياحة الروحانية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" يُعد أحد أهم المشروعات التى تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية؛ باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع تنمية مدينة سانت كاترين يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى معا، من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التى تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، موضحا أن أعمال التطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة، كما أنها ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع بداية العام المقبل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، موجها حديثه لمسئولى المشروع:" أعرف التحديات التى تواجهكم، ولكن هذا المشروع من الأهمية بمكان، وتوجد تكليفات من الرئيس بسرعة الانتهاء من تنفيذه، ومن أجل ذلك نحن مستعدون لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة، وتذليل كل العقبات، من أجل سرعة التنفيذ".

وأوضح أنه سيتابع عن قرب البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع، لافتا فى هذا الصدد إلى تكليف مجموعة عمل للمتابعة، تقدم تقارير دورية بشأن هذا المشروع المهم.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدنى إلى أنه تمت ترسية أعمال تطوير مطار سانت كاترين، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين عن التنفيذ للإسراع فى برنامج العمل.

من جانبه، استعرض محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين، موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، مشيرا إلى مشروعات التطوير الرئيسية البالغ عددها 14 مشروعا، ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل مشروع، لافتا إلى أنه يوجد 100 من المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع فى الموقع، كما يوجد بالموقع ما يزيد على 1000 عامل، موضحا أن المشروعات تشمل إنشاء ساحة السلام، وتطوير النُزل البيئى القائم، وتطوير منطقة استراحة السادات على مساحة 12.6 فدان، فيما يركز تطوير النزل البيئى القائم على الحفاظ البيئى، وإثراء تصميم اللاندسكيب، وربط منطقة استراحة السادات بساحة السلام كمنطقة زيارة سياحية واحدة، فضلاً عن تصميم اللاندسكيب ، ومدرجات مشاهدة، وحديقة متحفية فى منطقة استراحة السادات.

ونوه إلى أن المشروعات تتضمن تصميم لاندسكيب بمسار المشاه الرئيسى بوادى الأربعين من مركز الزوار حتى مركز المدينة، وتطوير الحى السكنى الجديد بالزيتونة، من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية.

من ناحيته، أشار الدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان، إلى أهمية مشروع تصميم شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق مع مراعاة الشبكات والمرافق القائمة، موضحا أنه من أهم المشروعات أيضا مشروع درء أخطار السيول ومعالجة مخرّات السيول التى تمت مراعاة مساراتها فى تصميم المخطط العام للمدينة ومعالجتها بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات واللاندسكيب بالمدينة.

ولفت الدكتور مصطفى منير إلى أن المشروعات تشمل أيضاً تطوير منطقة إسكان البدو، من خلال تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، ووضع الدليل الإرشادى لتطوير المبانى السكنية القائمة، وتطوير منطقة وادى الدير.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التسويق للمشروعات الجارى تنفيذها فى سانت كاترين، وما يتم فى المدينة من أعمال تطوير، مع تنظيم رحلات طيران للمدينة تربط بينها وبين شرم الشيخ، وغيرها من المدن السياحية.